Гинцбург рассказал о будущих изменениях коронавируса Гинцбург: коронавирус будет меняться гораздо быстрее, новых штаммов будет еще больше

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Появление нового омикрон-штамма ХВВ.1.5. или «кракен» говорит о том, что коронавирус будет меняться гораздо быстрее и в дальнейшем новых штаммов появиться еще больше. Об этом ТАСС рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Кракен» появился в результате рекомбинации: два различных штамма коронавируса встретились в клетке, между собой обменялись генетическим материалом, то есть РНК. То же самое, что происходит при встрече мужчины и женщины, и рождаются дети, которые, соответственно, дают новую комбинацию. <...> Это говорит о том, что эволюция вируса сейчас пойдет гораздо быстрее, и разнообразие, с которым мы столкнемся, еще будет больше, — отметил ученый.

Он подчеркнул, что свойства новых штаммов также будут быстро меняться, в связи с чем заболеваемость коронавирусной инфекцией также может увеличиться.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксировали первый случай заражения новым субвариантом «омикрона» — «кракеном». Заболевание диагностировали у пациента в Пензенской области.

Пензенский Минздрав после выявления у местного жителя нового штамма коронавируса «кракен» призвал людей избегать массового скопления людей, информация об этом появилась на сайте ведомства. В Минздраве отметили, что наличие у местного жителя коронавирусной инфекции подтвердилось 9 января, когда у пациента уже был закрыт больничный лист.