Россиян предупредили об обмане с проверкой газа

Россияне могут стать жертвами мошенников, посещающих квартиры под видом проверки газовых труб и плит. Об этом рассказала генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина.
В интервью агентству ПРАЙМ Анастасия Бастрыкина
Бесполезными они часто являются потому, что их ставят без соблюдения определённых требований — такой прибор не опознает утечку, — сказала эксперт.
Дабы не стать жертвой мошенников, россиянам должно быть известно, что газовые приборы проходят проверку раз в год, это делают обслуживающие организации на бесплатной основе. Также они самостоятельно устраняют утечки либо направляют для этого специалистов в предварительно оговорённое с жильцами время.
Газоанализаторы показывают утечку только при значительной концентрации газа, поэтому они могут быть не только бесполезны, но и опасны.
А чтобы убедиться, что в квартиру пришёл настоящий специалист, а не мошенник, эксперт рекомендует звонить в газовую службу или по телефону 112.
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