Названы самые опасные мошеннические уловки, на которые «ведутся» пенсионеры

Люди пожилого возраста часто становятся жертвами злоумышленников из-за низкой технической грамотности. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
По его словам, при попытке разобраться в интернет-банкинге пенсионеры пренебрегают правилами безопасности, чем и пользуются мошенники.
Когда человеку пенсионного возраста нужно совершить операцию через интернет-банк, это просто ставит его в ступор. Поэтому вопросы безопасности для такого пользователя отходят даже не на второй, а на последний план. Ему лишь бы операцию инициировать, за квартиру заплатить.
Пенсионеры зачастую переходят на фишинговые сайты, принимая их за оригинал. Как считает специалист, гражданам пожилого возраста не стоит торопиться с переходом на удалённые услуги — для некоторых из них будет проще и безопаснее дойти до отделения банка.
По мнению эксперта, ещё одним слабым местом пенсионеров является их доверчивость — при общении с ними злоумышленники до сих пор применяют методы социальной инженерии, которые уже не работают на большинстве клиентов.
Если кто-то позвонил и представился сотрудником банка, человек ему верит. Плюс те же самые рассылки в социальных сетях и по электронной почте. Люди старшего поколения привыкли, что по телевизору сказали, значит, это так и есть, — подчеркнул Ульянов.
Иногда аферисты используются комбинированные схемы. К примеру, по телефону они могут назваться представителем банка и предложить дистанционного оформить условную социальную льготу. В этом случае мошенник настаивают на установке программы удаленного управления на компьютер. Если же человек соглашается, злоумышленник получает полный контроль над устройством.
Как отметил аналитик, россиянам стоит критически относиться к любым звонкам и сообщениям «из банков» — большая их часть поступает от преступников.