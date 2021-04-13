Названы самые опасные мошеннические уловки, на которые «ведутся» пенсионеры

https://static.news.ru/photo/e95395ca-9c51-11eb-9908-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Люди пожилого возраста часто становятся жертвами злоумышленников из-за низкой технической грамотности. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, при попытке разобраться в интернет-банкинге пенсионеры пренебрегают правилами безопасности, чем и пользуются мошенники.

Когда человеку пенсионного возраста нужно совершить операцию через интернет-банк, это просто ставит его в ступор. Поэтому вопросы безопасности для такого пользователя отходят даже не на второй, а на последний план. Ему лишь бы операцию инициировать, за квартиру заплатить. Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion руководитель аналитического центра Zecurion

Пенсионеры зачастую переходят на фишинговые сайты, принимая их за оригинал. Как считает специалист, гражданам пожилого возраста не стоит торопиться с переходом на удалённые услуги — для некоторых из них будет проще и безопаснее дойти до отделения банка.

По мнению эксперта, ещё одним слабым местом пенсионеров является их доверчивость — при общении с ними злоумышленники до сих пор применяют методы социальной инженерии, которые уже не работают на большинстве клиентов.

Если кто-то позвонил и представился сотрудником банка, человек ему верит. Плюс те же самые рассылки в социальных сетях и по электронной почте. Люди старшего поколения привыкли, что по телевизору сказали, значит, это так и есть, — подчеркнул Ульянов.

Иногда аферисты используются комбинированные схемы. К примеру, по телефону они могут назваться представителем банка и предложить дистанционного оформить условную социальную льготу. В этом случае мошенник настаивают на установке программы удаленного управления на компьютер. Если же человек соглашается, злоумышленник получает полный контроль над устройством.

Как отметил аналитик, россиянам стоит критически относиться к любым звонкам и сообщениям «из банков» — большая их часть поступает от преступников.