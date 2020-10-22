Россиян предупредили о взрывном росте заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/65cd7ac2-146b-11eb-9136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна коронавирусной инфекции в мире может оказаться сильнее первой. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться ещё сильнее и опаснее первой. Речь идёт о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости повсеместный, — цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить жёсткие ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Он предложил работодателям выработать корпоративные меры по борьбе с коронавирусом и призвал тщательно следить за соблюдением ограничительных мер.

По данным на 22 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 971 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране заболели 1 463 306 человек. Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 290 человек. Всего количество летальных исходов достигло 25,2 тысячи, писал NEWS.ru.