Алексей Сидоров

Россиян предупредили о выпадении волос во время дождя Резидент «Сколково» Кудрявцев предупредил россиян о возможном выпадении волос во время дождя

12 июля 2022 в 18:31

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди во время дождя в Москве