Резидент инновационного центра «Сколково» Владислав Кудрявцев рассказал об опасности загрязненной дождевой воды. По его словам, она может содержать инфекции, приводящие к выпадению волос, проблемам с дыханием и кишечным заболеваниям. Об этом он поделился с URA.RU.
Каждый человек может понять по своему самочувствию, что что-то не так с дождевой водой. Вредные атмосферные осадки могут вызывать проблемы с дыханием, выпадение волос, аллергические реакции, дизентерию, кишечные инфекции и отравление, — отметил он.
Как заявляет эксперт, причина кроется в загрязнении окружающего воздуха, а подобная проблема наиболее актуальна для жителей крупных городов и промышленных центров. В воздухе могут содержаться вредные химические соединения, такие как оксиды азота и серы, аммиак, пары альдегидов и фенолов.
В качестве индикатора для определения вреда дождевой воды Кудрявцев предлагает обратить внимание на деревья и почву.
Обратите внимание на деревья и почву, им может не хватать жизненно важных питательных веществ. Если в вашем районе часто сажают новые деревья, а старые все время погибают, это может стать для вас важным сигналом. Результатом дождя может стать изменение рН в озерах, реках и водоемах, — подчеркивает он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд раскрыл причину сильных ливней в России. По его словам, при жаркой и теплой температуре воздуха происходят перемещения воздушных масс, из-за которых происходит конденсация водяных паров и впоследствии образование ливней. Эксперт при этом добавил, что такие дожди имеют продолжительность не более часа. Несмотря на это, по словам метеоролога, на землю выпадает большое количество воды.