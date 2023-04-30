Вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России Вирусолог Альтштейн допустил начало новой волны COVID-19 в России в мае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередная волна заболеваемости коронавирусом в России может начаться в мае, сообщил ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. При этом, по его словам, она не будет значительной.

Последняя волна [заболеваемости] довольно небольшая. Сказать твердо, что больше волн не будет, наверное, нельзя, — добавил Альтштейн.

По его словам, последняя волна коронавируса была зафиксирована в России в январе, тогда на ее пике было зарегистрировано около 13 тысяч случаев COVID-19 в сутки. При этом снижение заболеваемости шло очень медленно. В новой волне, по прогнозу Альтштейна, на пике может быть до 20 тысяч заболевших ежедневно.

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