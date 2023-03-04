Россиян предупредили о сохранении высоких цен на один продукт Экономист Остапкович: в России высокие цены на огурцы сохранятся до мая

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович рассказал URA.RU, что высокие цены на огурцы в России сохранятся до мая, пока в магазинах не появятся отечественные овощи. Экономист пояснил, что российские огурцы в овощехранилищах могут продержаться до декабря, а затем страна начинает импортировать этот овощ. Он при этом подчеркнул, что огурцы не являются дефицитным товаром.

Дело в том, что овощехранилища на огурцы, это быстро портящийся продукция. Максимум, что могут выдержать отечественные огурцы, это где-то до декабря, а дальше выходит на рынок импорт, <...> поэтому всегда идет инфляционный взрыв по данному продукту. Он будет продолжаться до мая — июня, — сказал Остапкович.

Он допустил, что дополнительную нагрузку на цены в настоящее время может создавать логистика, но уточнил, что это сезонные колебания, которые придут в норму.

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов ранее сообщил NEWS.ru, что картофель в России может подорожать на 20–25% в ближайшие три месяца. Причем российский картофель подорожает не так сильно, но сильное повышение средних цен произойдет за счет импортных корнеплодов. Аналитик также допускает, что цены на морковь, свеклу и капусту могут вырасти на 10–15% на фоне сокращения запасов урожая прошлого года.