Россиян предупредили о росте цен на курицу НРА: рост цен на курицу в России может ускориться на 5% ко второму полугодию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ко второму полугодию в России может ускориться рост цен на куриное мясо на 5%. По данным аналитиков Национального рейтингового агентства (НРА), подорожание курятины связано с растущими производственными издержками и с неполным замещением импортных инкубационных яиц, пишет РИА Новости. Отмечается, что с начала этого года куриное мясо подорожало значительно меньше, чем говядина и баранина, — всего в пределах 2%.

К 15 июля цены в магазинах на куриное мясо возросли на 1,84%. Говядина за этот промежуток времени подорожала на 14%.

Ранее сообщалось, что в России впервые с 1991 года зафиксирована дефляция в июне, она составила 0,35%, при этом годовая инфляция замедлилась до 15,9%. В Росстате отметили, что в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился с 20,05% до 17,98% в мае. В Минэкономразвития полагают, что основными факторами дефляции в стране стали невысокая покупательская активность и укрепление рубля.

При этом в Руспродсоюзе сообщили, что цены на рис в России показали суперрост. Килограмм крупы в магазинах за год подорожал на 36,3%, а оптовые расценки и вовсе подскочили на 67,1%. Как оказалось, россияне едят рис в полтора раза чаще, чем гречку.