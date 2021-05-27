Россиян предупредили о риске дефицита яиц

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К Минпромторгу обратились производители яиц с просьбой решить проблему «критического снижения» закупочных цен на свой товар. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на двух человек, участвовавших в совещании в ведомстве 26 мая, сезонное сокращение спроса после Пасхи привело к обвалу цен до 36–45 рублей. При этом себестоимость в среднем составляет 49–52 рубля.

Как рассказал представитель Минсельхоза, цены действительно серьёзно упали: 1-я категория подешевела на 19,5%, а вторая — на 10,9%.

По словам Гендиректора птицефабрики «Синявинская» Артура Холдоенко в какой-то момент цены на электронных торгах со сроками поставки в первой половине июня снизились даже до 27–29 рублей.

Работать себе в убыток многие производители не могут, поэтому они могут просто сократить количество несушек, а это приведёт к дефициту яиц. Но Минсельхоз не разделяет этого мнения. Представитель ведомства уверен, что ситуация с яйцами на рынке является стабильной и комфортной для наращивания объёмов производства.

Торгово-промышленная палата (ТПП) ранее призвала отказаться от госрегулирования цен на продукты, так как это создаёт угрозы для развития страны. Вместо этого в объединении предложили ввести меры поддержки производителей и граждан, одна из которых — целевые выплаты нуждающимся на продукты.