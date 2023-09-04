Россиян предупредили о подорожании отдыха за границей «Известия»: стоимость заграничных туров на зиму подорожает на 10-30%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В октябре-ноябре отдых за границей подорожает на 10-30% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия» со ссылкой на крупных туроператоров. Речь идет о Египте, Дубае, Таиланде, Мальдивах, Кубе и других. Среди причин повышения стоимости туроператоры назвали рост курса валют, подорожание перевозок и проживания в гостиницах.

Самая высокая цена на отдых будет на Новый год и в праздничные дни — в эти даты туры обычно дорожают на 15% и выше. Например, отдых в Таиланде на двоих обойдется, как минимум, в 235 тысяч рублей, в Египте — от 196 тысяч рублей, в ОАЭ — от 160 тысяч рублей, на Мальдивах — от 300 тысяч рублей. При этом наиболее популярными направлениями являются Турция, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка и Куба.

Эксперты рынка отметили, что на внутреннем рынке ситуация складывается аналогичная. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, 25% россиян отдают предпочтение горнолыжным курортам, еще 25% — отдыху в Подмосковье. Лидерами по бронированию на зиму при этом стали Великий Устюг и Сочи.

Ранее более трети россиян (40%) заявили, что за прошедшие два месяца им так и не удалось полноценно отдохнуть. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в первую очередь на это влияют отсутствие средств и плохая организация поездки.