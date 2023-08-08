В РСТ нашли объяснение неспособности 40% россиян посетить морское побережье Вице-президент РСТ Барзыкин: россияне не отдыхают из-за плохой организации и нехватки денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более трети россиян (40%) заявили, что за прошедшие два месяца им так и не удалось полноценно отдохнуть. Вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что в первую очередь на это влияет отсутствие средств и плохая организация поездки. По его словам, также не стоит забывать о различных природных катаклизмах, которые обрушились этим летом на российские курорты.

Это связано с организацией и отсутствием средств прежде всего. Несмотря на ограничение направлений, они все же есть, даже на выезде на сегодняшний день есть 36 прямых рейсов и еще больше через другие страны. Также не стоит забывать о различных природных катаклизмах, которые обрушились этим летом на Россию, непрекращающиеся лизни с грозами в Краснодарском крае, например, — рассказал Барзыкин.

Он добавил, что в ряде регионов была нарушена логистика, где-то туристы сами забывали или не успевали забронировать билеты, поэтому на отпуск этим летом повлиял целый ряд различных аспектов. Несмотря на это, статистика говорит об увеличении внутреннего туристического потока на 17%, отметил эксперт.

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что непогода не повлияет на курортный сезон. По его словам, специальные службы умеют быстро справляться с последствиями штормов, ураганов и других природных явлений.