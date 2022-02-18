Россиян предупредили о падении давления из-за трёх суперциклонов

На европейскую часть России надвигаются сразу три суперциклона, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт РИА Новости. По его словам, такое явление характеризуется очень низким давлением и встречается крайне редко. В этом году количество циклонов больше средней нормы на 40%, уточнил синоптик.

Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что такое явление встречается крайне редко, поскольку давление, которое будет фиксироваться в умеренных широтах, характерно для тропического циклона.

Вильфанд пояснил, что череда циклонов связана с активной пульсацией Исландского минимума — области зарождения циклонов, которая наблюдается с начала года. Различие температур Гренландии и Гольфстрима, окружающих Исландию, создаёт условия для образования циклонов. Он отметил, что в этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40%.

Ранее Вильфанд рассказал, что 18 февраля в центре Европейской России температура будет на 10–11 градусов выше климатической нормы. По словам синоптика, в абсолютном выражении она достигнет пяти градусов тепла.