Россиян предупредили о новом способе мошенничества с ипотекой

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, пользуясь ипотечным бумом. С помощью фальшивых сайтов, на которых предлагается оформить документы для операций с недвижимостью, они похищают средства с банковских карт. Об этом рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE (дочерняя структура «Сбера») Евгений Волошин, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что оформление таких сайтов очень похоже на портал госуслуг. Посетителям предлагается получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости, Единого государственного реестра прав и кадастрового паспорта, необходимые для совершения купли-продажи. За предоставление этих документов злоумышленники требуют плату, которая может составлять до 14 тысяч рублей, обещая прислать их на электронную почту.

Мошеннические сайты начали массово появляться в 2020 году. На сегодняшний день выявлено свыше 200 таких ресурсов.

Эксперт рассказал, на что следует обращать внимание, чтобы не стать жертвой злоумышленников. В частности, необходимо следить за названием госоргана в адресной строке и проверять наличие префикса HTTPS при открытии ссылки. Сайт должен открываться без ошибок и предупреждений безопасности, а в его тексте — отсутствовать орфографические ошибки.

Собеседник агентства также посоветовал соблюдать осторожность при переходе по ссылкам из контекстной рекламы. Мошенники часто просто проплачивают верхние позиции в поисковой выдаче.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров. Они звонят им от имени Пенсионного фонда, сообщают об угрозе занижения пенсии и предлагают решить проблему.