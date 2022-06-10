Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся алкогольным брендом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сети начали появляться мошеннические сервисы, имитирующие сайт онлайн-алкомаркета Красное и Белое. По состоянию на май 2022 года их было зарегистрировано около 400 штук, рассказал глава отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско «Газете.Ru».

По его словам, мошенники предлагают пользователям пройти небольшой опрос, по результатам которого им предоставляется купон на тысячу рублей. После этого сервис предлагает пользователям поделиться об этой акции 10 друзьям, а затем требует ввести банковские данные. Вместо зачисления суммы происходит ее списание.

Как сообщает Вураско, мошеннические сайты можно определить по их доменам — злоумышленники, как правило, используют бесплатные серверы из африканских стран.

Сами домены состоят из произвольного набора символов. Это связано с тем, что злоумышленники используют скрипт для массовой бесплатной регистрации доменных имен в упомянутых зонах. Такой подход дает им возможность автоматически регистрировать десятки доменных имен в сутки, — отмечает специалист.

По его словам, 94% подобных сервисов уже заблокировано, однако на их смену могут прийти новые.

Ранее специалисты Роскачества рассказали о том, какие интернет-браузеры наиболее подвержены фишинговым атакам. По мнению сотрудников ведомства, самым уязвимым оказался Google Chrome. Подтверждает этот факт и исследование, проведенное организацией по защите прав потребителей Which? — браузер способен отражать лишь 25% фишинговых атак.