Назван самый незащищенный от мошенников браузер Роскачество назвало Google Chrome самым незащищенным от мошенников браузером

Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты Роскачества рассказали «Вечерней Москве» о том, какие интернет-браузеры наиболее подвержены фишинговым атакам. По мнению сотрудников ведомства, самым уязвимым оказался Google Chrome. Подтверждает этот факт и исследование, проведенное ранее организацией по защите прав потребителей Which? — браузер способен отражать лишь 25% фишинговых атак.

Также в Роскачестве сообщили, какие браузеры считаются самыми безопасными. В список вошли Opera, Safari, Microsoft Edge и Mozilla Firefox. Последний из них был признан специалистами самым надежным.

Фишинговые атаки — это мошеннические сообщения, которые отправители маскируют под обычные. Перейдя по ссылке, пользователь может лишиться своих персональных данных. Сотрудники Роскачества предупредили не открывать письма от неизвестных источников.

Если после перехода по подозрительной ссылке у вас запрашивают конфиденциальную или личную информацию, предлагают скачать файл, уходите с сайта, — рассказал источник изданию.

Ранее россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества. Киберпреступники выставляют в соцсетях объявления на популярные товары, а при продаже предлагают воспользоваться помощью известного сервиса доставки. Перейдя по ссылке, пользователь оказывается на фишинговом ресурсе, создатели которого пытаются заполучить банковские реквизиты.