Россиян начали штрафовать за выброс мусора из автомобилей

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Россиян начали штрафовать за выброс мусора из автомобилей, заявила юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Виктория Щербакова. В разговоре с агентством ПРАЙМ она отметила, что на размере штрафных санкций отразится вид транспортного средства. По словам Щербаковой, водители легковых автомобилей могут получить штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, должностных лиц обяжут выплатить от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а юрлиц — 30–50 тысяч рублей.

На территории России вступил в силу новый штраф для автомобилистов. Теперь выгрузка или сброс с транспортных средств и прицепов к ним отходов вне установленных мест наказывается административным штрафом, — сказала Щербакова.

Она добавила, что при повторном нарушении физлица обяжут выплатить 20–30 тысяч рублей, должностные лица — 40–60 тысяч рублей, а юрлица заплатят от 60 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом транспортные средства, с которых было совершено нарушение, конфискуют.

В том случае, если мусор выбросят в неположенном месте с грузовика, физическое или должностное лицо будет обязано заплатить от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, юрлиц накажут штрафом в размере 100–120 тысяч рублей. Повторное нарушение приведет к конфискации автомобиля у юрлица, для физлиц меры останутся прежними.

Ранее стало известно, что законопроект, который предполагает замену штрафов за незначительные нарушения на предупреждения, подготовлен в Госдуме. Документ предусматривает смягчение наказания, например, за невключенные поворотники или грязные номера. Внесение подобных поправок в законодательство в пояснительной записке называется вынужденной мерой.