Россиян к лету ждёт повышение цен на бензин и массовое банкротство АЗС

https://static.news.ru/photo/e2b6c68e-83b4-11eb-bdc3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимум в пяти российских регионах биржевые цены на бензин превысили розничные: Приморье, Тверская область, Хабаровский край, Сахалин и Владивосток.

Об этом сообщили «Известиям» представители бизнеса. Резкий скачок цен наблюдался с декабря прошлого года по март. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы увеличили стоимость поставок на 20–30%.

Фактически АЗС вынуждены покупать топливо на бирже по цене дороже, чем в рознице. И к этим ценам нужно ещё прибавить около пяти рублей на литр, которые составляют дополнительные затраты заправок, — отметил глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков.

Это значит, что скоро россияне снова могут столкнуться с ростом цен на бензин. А уже летом АЗС начнут массово банкротиться. Минэнерго прокомментировало изданию ситуацию. Там отметили, что ведомство предложило субсидировать затраты на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом в направлении ДФО (исключая поставки на экспорт) в размере до четырёх тысяч рублей за тонну топлива.

Если мера будет принята, то оптовые цены на бензин снизятся, а удорожание топлива для россиян не будет допущено.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты дали несколько советов автовладельцам, как снизить расход бензина. Например, прежде чем отправляться в путь, нужно тщательно продумать маршрут с учётом расстояния, пробок и времени, затраченного на поездку.