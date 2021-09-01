Россия запустит «вакцинные туры» для иностранцев

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что «вакцинные» туры в РФ для иностранных туристов могут быть запущены до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

Мы рассчитываем запустить «вакцинные» туры в этом году. По поручению президента, работа ведётся совместно с коллегами из Минздрава. Мы предлагаем всем странам, с которыми к моменту запуска «вакцинных» туров, будет запущено регулярнее авиасообщение, — рассказала Догузова.

При этом она отметила, что на данный момент таких стран в списке — 60. Туристам могут предложить на данный момент четыре прививки — «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорону» и «КовиВак».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что туристический поток в Крым впервые достиг семи миллионов туристов к концу лета. По его словам, за восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за постсоветский период 2019 года, достигнув 7,2 млн к концу лета. Тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов. 62% из них прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% — самолётом, 8% — поездом.