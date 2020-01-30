https://static.news.ru/photo/95d8a0c2-4359-11ea-9096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Агеенко/ТАСС

Правительство РФ с полуночи 31 января ограничило движение через 16 пропускных пунктов на границе с КНР. Срок действия нового режима работы КПП не сообщается.

Меры касаются КПП: Забайкальск (железнодорожный) — Маньчжурия (железнодорожный), одноимённый пункт на автомобильной дороге, Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу, Олочи -Шивэй, Благовещенск — Хэйхэ, Поярково — Сюнькэ, Амурзет — Лобэй, Нижнеленинское — Тунцзян, Хабаровск — Фуюань.

А также: Покровка — Жаохэ, Турий Рог — Мишань, Пограничный (железнодорожный) — Суйфэньхэ (железнодорожный), одноимённые автомобильные пункты, Полтавка — Дуннин, Краскино — Хуньчунь, Махалино — Хуньчунь, говорится на официальном сайте кабмина РФ.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7711. По мнению специалистов, эпидемия могла начаться с летучей мыши, сбежавшей из какой-нибудь лаборатории, где занимаются опасными вирусами. Помимо того, что летучие мыши — разносчики многих заболеваний, в Китае их также любят употреблять в пищу.

Ранее NEWS.ru писал, что генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юннань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.