Россия входит во вторую сотню по уровню смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/6cf14414-07b4-11eb-b531-fa163e074e61_660.jpg Бутовское кладбище Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия находится на 105 месте в мире по уровню смертности от коронавируса. Об этом завила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, на сегодня Россия занимает 43 место по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения и 105 место по уровню летальности, — цитирует её ТАСС.

Согласно данным ведомства, в РФ уровень смертности от COVID-19 составляет 1,6%, тогда как в среднем по миру — 3%.

Ежлова добавила, что в РФ тестирование на коронавирус проводят 858 лабораторий. Его уровень составляет 327,9 тысячи на 1 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что коэффициент распространения COVID-19 в России вырос до майских показателей — 1,22. 6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным за последние пять месяцев.

РФ остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости коронавирусом. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия. За время пандемии в России заболели более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.