Россия разрабатывает тест-систему для выявления мутировавшего коронавируса

https://static.news.ru/photo/1da89da0-5753-11eb-9b8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

В России в течение двух-трёх недель может быть создана тест-система, способная отличить обычный коронавирус от мутировавшего COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Очень важно, что мы можем получить тест-систему, думаю, на это уйдёт не больше 2-3 недель, которая будет дифференцировать вирус обычный от вируса с мутациями, — цитирует РИА Новости руководителя ведомства, выступившую на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Попова добавила, что в РФ появился инструмент, который позволяет создавать тест-системы, определяющие те или иные изменения коронавируса.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, данный штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что обнаруженный в Великобритании штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

Южноафриканский вариант коронавируса B.1.351 впервые был обнаружен на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана в ЮАР. 21 декабря в стране объявили о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом.

Оба вида — и южноафриканский, и британский более заразны, чем известные ранее, однако они не приводят к развитию более тяжёлых осложнений, писал NEWS.ru.