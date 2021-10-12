«Россия — пьющая страна»: автоюрист предложил ужесточить УК РФ

Пожизненное лишение прав за вождение в нетрезвом виде не поможет россиянам меньше пить за рулём. Для достижения этих целей следует ввести меру наказания в виде лишения свободы за пьяную езду, считает автоюрист Дмитрий Славнов. Его слова приводит Lenta.ru.

Введите прогрессивную таблицу. Первый раз человек нарушил, его отстраняют от вождения на полтора-два года, если он нарушает повторно, то идёт уже 264-я статья Уголовного кодекса за повторное нарушение. По ней могут лишить свободы до двух лет. Добавьте ещё один пункт в статью. Если на такого асоциального типа и два года в местах не столь отдалённых никакого впечатления не произвели, то аннулируйте его права и сажайте на пять лет, — высказался Славнов.

Он подчеркнул, что инициатива вице-премьера Марата Хуснуллина о пожизненном лишении прав за пьяную езду не что иное, как «борьба с ветряными мельницами». По его мнению, ключом к борьбе с нетрезвыми водителями должна стать правовая сознательность граждан. Юрист признался, что «Россия — пьющая страна».

Ранее координатор общественного движения «Синие ведёрки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов негативно оценил идею о пожизненном лишении прав за повторную езду в нетрезвом виде. Он считает, что каждый человек может измениться и имеет право на второй шанс.