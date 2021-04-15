Россия продлила приостановку полётов в Британию

Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня. Об этом говорится в сообщении Росавиации, которое цитирует ТАСС.
В соответствии с решением оперативного штаба <...> с 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией, — говорится в телеграмме.
До этого авиасообщение было приостановлено до 16 апреля.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идёт как о чартерных, так и о регулярных полётах.