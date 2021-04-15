Россия продлила приостановку полётов в Британию

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Устаревший институт алиментов необходимо реформировать, а при разводе родителей нужно устанавливать совместное воспитание детей, чтобы ребёнок мог проживать паритетно с каждым родителем. С такой инициативой выступили представители созданного накануне Всероссийского координационного центра отцовских объединений.

В разных регионах есть несколько заметных движений, общественных организаций и объединений отцов, у которых есть совпадение точек зрения на ряд важнейших вопросов. Поэтому мы приняли решение объединить наши усилия и...