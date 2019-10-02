https://static.news.ru/photo/118ac7e2-e525-11e9-9e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

РФ заняла 48-е место в рейтинге паспортов мира по версии компании Henley&Partners. Ранжирование соответствует возможностям беспрепятственного доступа гражданам этого государства в другие страны.

Так, россияне могут без виз посетить 117 государств. Ранее она занимала 51-е место этого списка. Изменение произошло за счёт взаимной отмены виз со Сьерра-Леоне.

Лидерами перечня являются Япония и Сингапур. Их граждане могут свободно попасть в 190 стран из 227. За ними следуют Южная Корея, Германия и Финляндия. На третьем месте: Дания, Италия, Люксембург. На четвёртом — Франция, Швеция и Испания. Паспорта США и Великобритании дают право на безвизовый въезд в 184 страны, и это пятая строчка рейтинга.

Ранее News.ru писал, что Саудовская Аравия впервые ввела туристические визы. Королевство стало открыто для путешественников из 49 стран, в том числе и России. Эр-Рияд обещает, что посещение туристами таких государств, как Иран или Израиль, не станет препятствием при подаче документов на получение визы. Кроме того, для женщин-иностранок не будет обязательным ношение абайи — традиционного арабского платья. При этом одежда туристок должна быть «скромной», в том числе на общественных пляжах. Они смогут посещать королевство без сопровождения родственников мужского пола.