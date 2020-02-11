Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские предприятия полностью покрывают спрос на медицинскую продукцию. Кроме того, Россия отправляет в Китай гуманитарную помощь в виде медицинских масок, халатов и медикаментов.
По его словам, несколько дней назад в КНР прибыл самолёт с двумя тысячами масок,
Что касается цены [на медицинские маски], <...> это (её повышение. — NEWS.ru) неприемлемо. Что касается количества, которое производится нашими предприятиями, мы полностью обеспечиваем потребность [населения], — подчеркнул чиновник.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ распорядилось создать в стране запас индивидуальных средств защиты на случай распространения коронавируса нового типа по российской территории. Роспотребнадзору поручили рассчитать количество масок, Росрезерву, Минпромторгу и Минфину — предоставить совместное предложение по их количеству и назвать необходимую для их закупки сумму.
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