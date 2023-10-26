Россия объявила в международный розыск ветерана СС МВД России объявило украинского эсэсовца Хунку в международный розыск

Фото: Patrick Doyle/AP/TАСС

Ярослав Хунка (Гунька, справа)

МВД РФ объявило в розыск украинского ветерана СС и бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» 98-летнего Ярослава Хунку (Гуньку). Отмечается, что время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду эсэсовец был приглашен в парламент и его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Ярослав Хунка <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в карточке на сайте МВД.

Главное следственное управление СК России ранее заочно обвинило украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку) в геноциде мирного населения во времена Великой Отечественной войны. Речь идет об истреблении жителей Украинской ССР.

Пехотная дивизия СС «Галичина» была сформирована весной 1943 года по распоряжению Адольфа Гитлера. Сюда набирались украинские добровольцы, в числе которых значился уроженец села Умани Ярослав Хунка. По информации следствия, Хунка и другие члены дивизии уничтожали мирных жителей оккупированной Львовской области УССР. Установлено, что с 23 по 28 февраля 1944 года СС «Галичина» истребила не менее 500 граждан СССР в населенном пункте Гута Пеняцкая (Львовская область).