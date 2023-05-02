Россия и Марокко возобновляют авиасообщение Между Москвой и Касабланкой возобновляют регулярные авиарейсы

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Россия и Марокко со 2 мая возобновляют авиасообщение, запуская прямые рейсы между Москвой и Касабланкой. Полеты в Россию из Марокко остановили в марте 2022 года, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что о возобновлении рейсов в начале апреля говорили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). До остановки авиасообщения авиакомпания из Марокко не отправляла самолеты в Россию из-за пандемии. Полеты приостановили в марте 2020 года, возобновив их в начале февраля 2022 года, чтобы остановить их через месяц.

Самолеты летали из московского аэропорта «Домодедово» в Касабланку. Теперь они будут выполняться по тому же маршруту с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Полет займет 6 часов 15 минут.

Ранее сообщалось, что Саудовская авиакомпания Saudia готова запустить регулярное авиасообщение с Москвой уже в 2023 году. Первые рейсы намечены на начало туристического сезона в странах Юго-Восточной Азии. На первом этапе авиакомпания будет выполнять два-три рейса в неделю.