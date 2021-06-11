Россия будет зарабатывать на «торговле воздухом»

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В России сегодня только формируется система торговли углеродными единицами. Как объяснила агентству ПРАЙМ руководитель направления «Климат и зелёная энергетика» ЦСР Ирина Поминова, это значит, что компании, которые решатся вложиться в климатические проекты, смогут получать с этого неплохую прибыль.

Углеродные единицы представляют собой подтверждение сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их поглощения в результате реализации климатического проекта, а также, в ряде систем — разрешения на выбросы. По сути, речь идёт о торговле чистым воздухом, — объяснила Поминова.

Углеродная единица равняется одной тонне выбросов CO2 в атмосферу. Когда компании завершат проект, связанный с климатом, они смогут продать полученные углеродные единицы. Покупатели, в свою очередь, смогут сократить свой углеродный след или соблюсти установленную квоту на выбросы парниковых газов.

Чтобы эта система работала, власти должны сначала утвердить порядок верификации результатов климатических проектов и ведения реестра углеродных единиц.

Ранее президент России Владимир Путин предложил лидерам других стран совместными усилиями вести мониторинг вредных выбросов всех видов. С такой инициативной он выступил на саммите по вопросам климата.