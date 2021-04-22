Путин предложил всем миром бороться за чистый воздух

https://static.news.ru/photo/1a6c8886-a375-11eb-af8c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил лидерам других стран совместными усилиями вести мониторинг вредных выбросов всех видов. С такой инициативной он выступил на саммите по вопросам климата, передаёт ТАСС.

Он высказал уверенность, что борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Такая работа потребует серьёзных инвестиций в наиболее значимые климатические проекты.

Было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчётам и мониторингу объёмов эмиссии всех видов выбросов в атмосферу, — сказал Путин.

Политик призвал активизировать разработку низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата.

Он заверил, что Россия со своей стороны готова предоставить преференции иностранным компаниям, которые решат инвестировать в чистые технологии. Кроме этого, страна готова предложить целый набор совместных проектов.

Путин заверил, что РФ ответственно подходит к выполнению своих международных обязательств в экологической сфере. Это касается, прежде всего, реализации рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения.

Он обратил внимание на то, что по сравнению с 1990-м годом Россия в большей степени, чем многие другие страны сократила выбросы парниковых газов. По его данным, их объём уменьшился в два раза — с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2, до 1,6 млрд тонн. Сейчас 45% энергобаланса страны составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию.

Днём ранее в ежегодном послании Федеральному Собранию в числе важнейших направлений работы российский лидер обозначил задачу, существенно сократить накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов. Он высказал уверенность, что в ближайшие 30 лет это вполне реально.