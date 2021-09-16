Российский суд пригрозили Facebook и Telegram насильным взысканием штрафов

Иностранные компании Facebook и Telegram должны добровольно выплатить штрафы, которые назначили им российские суды. В противном случае приставы будут взыскивать деньги принудительно, рассказала пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. Об этом пишет «Интерфакс».

По её словам, общая сумма долга Facebook составляет 43 млн рублей, а Telegram — 12 млн рублей.

Facebook до 29 сентября должны оплатить штрафы на сумму 26 млн рублей, до 19 октября — на сумму 17 млн рублей. Telegram должен до 24 октября оплатить сумму штрафов в размере 5 млн рублей, до 7 ноября — 7 млн рублей, — сказала она.

В России нет офисов Telegram и Facebook и компании сообщали, что не планируют открывать филиалы.

Российский суд регулярно штрафует зарубежные IT-компании за отказ от удаления контента, который власти РФ признали запрещённым. При этом неизвестно, какая конкретно информация нарушает законодательство.

Ранее Роскомнадзор заявил, что готов применить оборотные штрафы против крупных IT-компаний. Подобными санкциями уже пригрозили корпорациям Google, Facebook и Twitter за отказ от удаления контента. Оборотный штраф — это штраф, размер которого зависит от выручки компании. Используется в антимонопольной сфере, например, при нарушении закона о конкуренции.

13 сентября в офис компании Google в московском бизнес-центре «Балчуг Плаза» пришли судебные приставы, однако администратор объяснила им, что в Москве функционирует офис российской компании ООО «Гугл». При этом суд требует взыскать деньги с американской компании Google LLC, у которой нет официальных филиалов в России. Позднее стало известно, что силовики приходили в офис из-за решения суда по удалению из выдачи поисковика «Умного голосования» — проекта оппозиционера Алексея Навального с рекомендациями по голосованию на выборах за оппонентов «Единой России».