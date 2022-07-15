Российский продюсер Григорян скончался во время судебного заседания Российский продюсер Григорян скончался во время судебного заседания в Армении

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Армен Григорян

Российский и армянский кинопродюсер Армен Григорян скончался в возрасте 57 лет в Армении. Как сообщает Sputnik Армения, в момент смерти он находился в ереванском суде Кентрон, где его судили за публичное оскорбление жителей двух областей республики. Точная причина смерти кинопродюсера не называется.

Отмечается, что во время судебного слушания продюсер начал склоняться на бок и терять сознание. От падения его спасли оперативно сбежавшиеся участники судебного процесса. Несмотря на быструю реакцию со стороны медиков, Григоряна спасти не удалось.

Собравшиеся на протяжении нескольких минут не могли привести его в чувство и вызвали медиков, — уточняет источник издания.

Ранее Армена Григоряна обвинили в публичном унижении достоинства жителей Ширакской и Араратской областей Армении. Тот опубликовал в Сети видеоролик, в котором поставил под сомнение их принадлежность к армянскому народу, назвав их «полукровками» и «наполовину турками».

Армен Григорян был известен российскому зрителю в качестве продюсера фильмов «Билет на Вегас», «Папаши», «Огни большого города» и др. В начале 90-х годов он принимал участие в КВН, где играл за команду Ереванского медицинского института. Известно, что Григорян обладал двумя гражданствами — российским и армянским.

7 июля стало известно о смерти народного артиста России Михаила Каплана. Он скончался на 90-м году жизни в Израиле, где последние десять лет проходил длительный курс лечения. Точная причина смерти до сих пор не называется.