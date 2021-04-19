Российский миллиардер попался на удочку телефонных мошенников

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Экс-председатель совета директоров Интеркоопбанка и миллиардер Олег Золкин стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестные злоумышленники похитили у него 2,7 млн рублей.

Инцидент произошёл около недели назад. Мошенники позвонили бизнесмену под видом представителей службы безопасности одного из банков и сообщили о подозрительной активности на его счету. Они убедили его перевести средства на более безопасный и защищённый счёт. После завершения операции деньги пропали.

Золкин обратился в полицию. Там начали проверку по факту происшествия, сообщает KP.RU.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули дочь лётчика-испытателя Валерия Чкалова. Поддавшись на уговоры злоумышленников, женщина перевела им свыше 23 млн рублей.

Минфин РФ совместно со Счётной палатой прорабатывает меры, которые позволят вернуть деньги жертвам телефонных мошенников.