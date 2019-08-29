https://static.news.ru/photo/281660dc-ca15-11e9-85f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Российский военнослужащий после возвращения с медалью из Сирии устроил взрыв в штабе полка. Так контрактник Александр Новиков хотел привлечь внимание командования дальней авиации к проблемам части.

Инцидент произошёл 25 мая 2019 года. В результате взрыва бомбы, начинённой тротилом и гексогеном, пострадал помощник дежурного, а здание штаба оказалось серьёзно повреждено, сообщает газета « Коммерсант ».

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил Новикова к пятилетнему сроку в колонии общего режима за хулиганство. Контрактник первоначально признал свою вину, однако после разговора с отцом заявил, что оговорил себя под давлением сотрудников ФСБ, обещавших в противном случае привлечь его за терроризм.

Ранее News.ru сообщал, что военнослужащие украинской армии случайно уничтожили позицию своих сослуживцев в Донбассе. Снаряд, неправильно запущенный с установки разминирования УР-77, унёс жизни трёх солдат 35-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Докучаевск. Во время испытания нового вида вооружения военнослужащие запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса. В полёте отказал двигатель, и заряд мощностью до полутонны упал на позицию ВСУ.