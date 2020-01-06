https://static.news.ru/photo/9239949c-31ef-11ea-9b67-fa163e074e61_660.jpg Ракета Fateh-313 Фото: missiledefenseadvocacy.org

Российский эксперт Фёдор Лукьянов прокомментировал удар Ирана по базам в Ираке, на территории которых находились военные Соединённых Штатов Америки. Он сказал, что это нападение было скорее символическим.

По мнению Лукьянова, цель удара была демонстративной, а в действиях иранской стороны не было желания нанести реальный урон. Однако эксперт отмечает: ответ Ирана ставит весь регион на грань большой войны.

Трамп перед выбором — ограничиться такими же ритуальными действиями и боевыми кличами или поднять градус возмездия. Это крайне скользкий путь, когда все меньше зависит от воли того или иного политика, — пишет Лукьянов в Telegram-канале.

Президент США, говорит эксперт, точно не является воином, как и его предшественник — ненавидимый Трампом Барак Обама. Однако глава государства уже встал на тот путь, который раньше приводил Штаты к длительным военным конфликтам.

Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад в Ираке 8 января. Там находятся как американские, так и иракские военные. Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за обстрел.

Как ранее писал NEWS.ru, американские военные, базирующиеся в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет к местам их дислокации.