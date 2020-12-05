Российский блогер уничтожил свой «Гелендваген» после спора

https://static.news.ru/photo/d1c0da00-36fb-11eb-abe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: .instagram.com/andrey_shirgin

Блогер из Екатеринбурга Андрей Ширгин, известный как HiMan, разбил свой «Гелендваген» после спора с подписчиками.

Процесс уничтожения своего автомобиля 23-летний россиянин выложил на YouTube. На кадрах видно, как он дрифтует на открытой площадке, а затем ломает стёкла машины битой и обстреливает из пейнтбольного ружья оранжевой краской. После блогер засыпал в моторный отсек угли, облил их жидкостью для розжига и поджёг. На вспыхнувшем огне он пожарил шашлык и продолжил уничтожать авто, но уже при помощи кувалды. Завершилось всё появлением экскаватора, который разломал корпус «Гелендвагена» и смял его.

Разбить свою машину блогер пообещал, если до 1 января у него не наберётся 20 млн подписчиков.

И, к сожалению, цифра никак не росла, поэтому я должен был сделать это, чтобы объявить вам о новых условиях, — написал Ширгин в описании к ролику.

На этот раз молодой человек пообещал, что если к 1 января 2021 года на канале наберётся 20 млн подписчиков, он купит в автосалоне новую Lamborghini и тоже уничтожит. На данный момент на его канал подписаны 15,5 млн человек.

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