https://static.news.ru/photo/c4d31b06-56e5-11ea-871a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские силовики разрабатывают технологию поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения. По предварительной информации, искусственный интеллект сможет распознавать человека по голосу, лицу, радужной оболочке глаза, татуировкам и по походке.

Внедрить новшество собираются до конца 2021 года. Его создают в рамках госпрограммы «Безопасный город» в Москве, пишет РБК. Источник портала заявил, что затраты на проект могут составить несколько миллиардов рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичная мэрия заказала сотни мощных серверов для системы распознавания лиц, которая будет анализировать данные 175 тыс. городских видеокамер. Они станут частью цифровой сети, которая позволит чуть ли не отслеживать конкретного гражданина от двери до двери. Первым шагом будут уже установленные камеры в автобусах, метро и на светофорах. Вместе с тем всё больше камер появляется во дворах и на подъездах, и общее их число должно превысить 200 тысяч.

К системе распознавания лиц можно подключить, к примеру, базы данных местной полиции, ФСБ и судебных приставов. При этом программа сохраняет лица всех, кто зафиксирован камерой. Пока человек проходит через зону контроля, система делает серию снимков его лица, из которых потом отбираются лучшие.