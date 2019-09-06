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Синоптики предупредили москвичей о росте атмосферного давления до 758 мм ртутного столба из-за пришедшего в регион антициклона. При этом в воскресенье, 8 сентября, в столице будет тепло и сухо.

По данным Гидрометцентра, днём столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23 градуса. Будет дуть слабый северо-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. В ночь на понедельник, 9 сентября, в...