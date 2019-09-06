В скором времени избирателей в России смогут идентифицировать не по паспорту, а по биометрическим данным. Об этом сообщил гендиректор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.
По его словам, в настоящее время идёт оснащение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) оборудованием цифровых избирательных участков.
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Эксперимент проводится 8 сентября, — отметил Кабанов.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники банковских отделений и офисов отговаривают пришедших россиян от того, чтобы последние сдавали биометрию. Кредитные организации не видят в этом смысла, опасаясь за безопасность персональных данных клиентов и рост расходов.