Фото: Nadir Muratov/Russian Look/Global Look Press

В скором времени избирателей в России смогут идентифицировать не по паспорту, а по биометрическим данным. Об этом сообщил гендиректор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

По его словам, в настоящее время идёт оснащение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) оборудованием цифровых избирательных участков.

Он также рассказал РИА Новости, что планируется внедрение централизованной электронной базы избирателей, функционирующей в режиме реального времени.

Эксперимент проводится 8 сентября, — отметил Кабанов.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники банковских отделений и офисов отговаривают пришедших россиян от того, чтобы последние сдавали биометрию. Кредитные организации не видят в этом смысла, опасаясь за безопасность персональных данных клиентов и рост расходов.

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