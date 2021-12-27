Российские власти выделят 61 млрд рублей на проект самолёта МС-21

Российское правительство выделило более 61 млрд рублей на разработку российского среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, деньги должны пойти на разработку комплектующих для МС-21, а также для дальнейшего послепродажного обслуживания российского самолёта.

По поручению президента направим дополнительно более 61 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещения комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолётов, — сообщил Мишустин.

Он отметил, что регулярный выпуск самолётов, а также поставки комплектующих и запасных частей позволят наладить полную загрузку российских предприятий, создать собственный парк лайнеров, а также необходимую инфраструктуру, что откроет новые возможности и перспективы для отрасли, в том числе для экспорта.

Ранее Мишустин в ходе своего выступления на форуме «Новое знание» заявил, что ничего сравнимого с самолётом МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») у конкурентов России в ближайшем будущем не появится. МС-21 позиционируется как конкурент европейского Airbus A320 и американского Boeing 737. Ростех завершил сборку первого самолёта осенью 2020 года. В декабре МС-21 впервые поднялся в воздух. По словам индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова, очень немногие страны в мире способны создавать авиационную технику подобного уровня.