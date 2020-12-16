Российские власти планируют ввести новые социальные выплаты

https://static.news.ru/photo/5c3ac5b6-406a-11eb-b36b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские власти изучают возможность введения новых выплат для граждан.

Так он ответил на обращение жительницы Башкирии, которая рассказала, что в ноябре и декабре не получила выплаты на девятимесячного ребёнка, тогда как на фоне пандемии они для неё являются единственным спасением.

По словам президента, если в ноябре и декабре выплаты не были получены, то «не работает сама система».

Ну или со сбоями работает сама система тех выплат, которые мы сейчас организовали для поддержки граждан, и нужно вот с этим для начала разобраться, — отметил Путин на большой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что необходимо наладить систему действующей поддержки.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер сообщил, что в России могут быть введены новые выплаты на детей. Сейчас власти анализируют экономическую ситуацию. При этом он отметил, что в целом же на прямую поддержку граждан во время пандемии коронавируса власти направили 838 млрд рублей.