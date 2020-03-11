https://static.news.ru/photo/e2c72254-63c1-11ea-9f11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские отделения торговых сетей «Ашан», «Лента» и «O’КЕЙ» пока не собираются повышать цены в своих магазинах в связи с ослаблением позиций российского рубля, однако не отрицают такой возможности.

Как передаёт «Политика сегодня», в «Ашан Ритейл Россия» заявили, что компания не наблюдает предпосылок для временной «заморозки» цен на социально значимые группы товаров. В пресс-службе компании отметили, что поставщики пока не сообщали о повышении стоимости своей продукции. Решение о «заморозке» цен может быть принято «по ситуации».

В сети «O’КЕЙ» заявили, что изучают ситуацию. Представители компании рассказали, что большинство социально значимых продуктов производятся в РФ, а потому курс рубля к иностранным валютам вряд ли отразится на стоимости этих товаров.

«Лента», как и «Ашан», не получала уведомлений от своих поставщиков о росте закупочных цен. Если такие сообщения поступят, компания собирается рассматривать их в индивидуальном порядке.

Российский рубль серьёзно подешевел по отношению к доллару и евро 9 марта на фоне обвала нефтяных котировок. Как сообщал NEWS.ru, Центробанк установил на 12 марта официальный курс американского доллара на уровне 71,472 рубля за единицу. Это на 54,9 копейки меньше показателя 11 марта. Курс евро снизился на 83,8 копейки — до 81,0207 рубля за единицу.