Российские силовики пресекли финансирование терактов СБУ на Херсонщине РИА Новости: российские силовики пресекли финансирование через банки ЕС терактов СБУ

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Российские силовики пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, деньги на их деятельность поступали из западных стран через банки в ЕС.

Для обналичивания денежных средств используются банковские карты и счета, физические владельцы которых находятся на территории стран Европы и Прибалтики, а также обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии, — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что исполнители получали деньги через волонтеров, которые прибывали в регион, используя гуманитарные коридоры. Они оставляли деньги в тайниках, координаты которых передавались, если задание выполнялось.

Ранее РИА Новости сообщило, что в Луганской Народной Республике нашли схрон украинских диверсантов, готовивших теракты в Луганске. В тайнике обнаружили несколько пулеметов, гранатометы, патроны различного калибра, в том числе иностранного производства, и выстрел к пушке 2А28.