РИА Новости: в ЛНР нашли схрон диверсантов, готовивших теракты в Луганске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луганской Народной Республике нашли схрон украинских диверсантов, готовивших теракты в Луганске, сообщил РИА Новости неназванный источник в силовых структурах региона. Собеседник агентства утверждает, что в тайнике обнаружили несколько пулеметов, гранатометы, патроны различного калибра, в том числе иностранного производства, и выстрел к пушке 2А28.

МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД республики выявлен тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики. Установлено, что содержимое схрона предназначалось для совершения диверсионно-террористических актов в Луганске, — сказал спикер госинформагентства.

Он добавил, что заряды, не подлежащие изъятию, были уничтожены на месте обнаружения тайника. Собеседник агентства также отметил, что в настоящее время силовики устанавливают лиц, причастных к террористической деятельности.

Российские спецслужбы также обнаружили схрон украинских диверсантов в Луганской Народной Республике в конце декабря. В тайнике хранились различные виды вооружения и более 100 тысяч патронов. Кроме того, специалисты обнаружили противотанковую управляемую ракету (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1.