РИА Новости: спецслужбы России обнаружили схрон диверсантов в ЛНР

Фото: МВД ЛНР

Российские спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов в Луганской Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона. В тайнике хранились различные виды вооружения и более 100 тысяч патронов.

В пригороде Луганска спецслужбы Российской Федерации в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявили тайник с оружием и боеприпасами, — заявил собеседник агентства.

На то, что схрон предназначался для обеспечения деятельности диверсантов, указывает способ его закладки. Собеседник агентства уточнил, что в тайнике обнаружили в том числе противотанковую управляемую ракету (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1.

Ранее в ЛНР нашли схрон с оружием для терактов в новогодние праздники. По словам источника РИА Новости, там обнаружили 10 мин калибром 82 миллиметра и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибра 125 миллиметров в разрушенном здании местной школы.​ Их уничтожили на месте.