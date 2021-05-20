Российские силовики перехватили рекордную партию героина, шедшую в Европу

https://static.news.ru/photo/6361e430-b97f-11eb-9151-96000091f725_660.jpg Фото: ФТС России/facebook.com

Сотрудники правоохранительных органов России совместно с киргизскими коллегами изъяли больше 810 кг героина, который направлялся в Европейский союз. По данным таможенной службы, это рекордная по весу партия наркотика за последнее время, передаёт РИА Новости.

По примерным подсчётам, изъятого количества наркотика хватило бы на 11 млн разовых доз. Международная преступная группа собиралась контрабандой отправлять героин в Нидерланды партиями по 200 кг.

Вскрытие логистической схемы позволило не допустить уже первые четыре поставки. Из незаконного оборота изъято более 810 килограммов героина, — отметили в таможне.

customs.gov.ru

Запрещённые вещества шли из Афганистана, Пакистана и Ирана. Заказчиками были граждане Евросоюза. В российском ведомстве рассказали, что предложили европейским коллегам действовать совместно, но те затянули принятие решения «до состояния невозможности продолжения дальнейшей работы». В связи с этим остаётся высокая угроза возобновления поставок наркотиков в ЕС.

Накануне в Московской области задержали участников наркогруппировки, которая организовала производство синтетических наркотиков и реализацию их через Интернет. При задержании у них было изъято 40 кг синтетики.

Подпольная лаборатория располагалась на территории Клинского городского округа. Преступники специализировались на производстве синтетических наркотиков в особо крупном размере и на их бесконтактном сбыте онлайн в интересах одного из интернет-магазинов. Участники группировки были задержаны с поличным, деятельность производства пресечена.