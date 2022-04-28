Производители напитков испугались за своё будущее Производители напитков опасаются остановки заводов в России

Фото Boris Babanov/Russian Look

Российские производители напитков боятся возможной остановки производства, которая может последовать на фоне санкционных ограничений Запада, заявил президент «Союнапитков» Максим Новиков. Он уточнил, что заводы отечественных компаний «укомплектованы» на 90% иностранным оборудованием, в связи с чем остановки поставок импортных запчастей могут привести к серьёзным проблемам на производстве, пишет РИА Новости.

Являясь одной из самых высокотехнологичных индустрий, производство напитков в России более чем на 90% укомплектовано иностранным оборудованием, в том числе европейским, сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий, — сказано в сообщении.

Ранее Новиков сообщил, что производителей ожидают сложностей с поставками сырья для апельсинового сока. Концентраты для них ввозили из США и стран ЕС. Импорт сырья для апельсинового сока затруднён из-за логистических проблем, а из-за подорожания его невыгодно закупать у прежних поставщиков. На данный момент на рынке пакетированных соков доля апельсинового напитка составляет 20%. При самом пессимистичном сценарии она может упасть до нуля. Ретейлеры отмечают, что поставщики апельсинового сока уже начали выводить его из ассортимента.

Также сообщалось, что правительство России планирует развивать систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям реализовывать продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах.