Пранкеры из России — Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) — запустили на своём YouTube-канале проект «Звёзды спасают Землю». Он посвящён основным проблемам мирового сообщества. Первой «жертвой» стала американская конгрессвумен Максин Уотерс.
Молодые люди связались с политиком по телефону и представились экоактивисткой Гретой Тунберг и её отцом Сванте. Во время разговора они жаловались на экологическую катастрофу на несуществующем острове Чунга-Чанга. Представитель Белого дома пообещала приложить все усилия для спасения региона. Ролик размещён на YouTube-канале Вована и Лексуса. При этом чиновница восхитилась звонком Тунберг и предложила наградить девочку Нобелевской премией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Кузнецов и Столяров намекнули, что хотят разыграть шведскую активистку, назвав её главным пранкером 2019 года.
Сама Тунберг публично принесла извинения за свои слова. Недавно она заявила, что политиков следует ставить «к стене». После этого выступления на активистку обрушилась критика и обвинения, что она выступает за насилие. 16-летняя шведка пояснила, что она сделала буквальный перевод со шведского языка, на самом деле в её родном языке выражение означает «нести ответственность».