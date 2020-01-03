Молодые люди связались с политиком по телефону и представились экоактивисткой Гретой Тунберг и её отцом Сванте. Во время разговора они жаловались на экологическую катастрофу на несуществующем острове Чунга-Чанга. Представитель Белого дома пообещала приложить все усилия для спасения региона. Роликна YouTube-канале Вована и Лексуса. При этом чиновница восхитилась звонком Тунберг и предложила наградить девочку Нобелевской премией.