Российские компании стали больше тратить на зарплаты сотрудникам «Работа.ру»: 50% российских компаний увеличили зарплатный фонд в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждая вторая компания в России увеличила бюджетный фонд на выплату заработной платы сотрудникам в 2023 году, сообщает Lenta.ru со ссылкой на отчет сервиса «Работа.ру». По его информации, в организациях также наблюдается рост трат на маркетинг и рекламу.

Аналитики выяснили, что больше тратить на зарплаты стали 50% российских фирм. Чуть меньше половины компаний (42%) увеличили затраты на наем и адаптацию работников, а 25% — на командировки и обучение. Еще 18% организаций стали больше тратить на программное обеспечение и корпоративы сотрудников.

По данным опроса, участие в котором приняли более 400 представителей фирм из всех регионов России, около 16% компаний выделяют больше средств на маркетинг, 14% — на транспорт, помещения и аренду оборудования. Также 13% опрошенных организаций заявили, что увеличили бюджет на участие в выставках.

Россияне ранее рассказали, что чаще всего меняют работу из-за постоянных конфликтов с коллегами — об этом заявили 47% опрошенных граждан. Каждый седьмой респондент (14%) сообщил, что начинает ходить на собеседования после агрессивных высказываний со стороны руководства. Еще 33% россиян признались, что могут сменить работу из-за переезда офиса в более отдаленную локацию.