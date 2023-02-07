Российские колонии провели конкурс по тележурналистике

Фото: УФСИН по Белгородской области

ФСИН отчиталась о проведении конкурса талантов среди заключенных — Дельфийского чемпионата. Ведомство в том числе сообщило, что в номинации «Тележурналистика» одержала победу команда исправительной колонии № 7 в Белгородской области. Там осужденные ежемесячно выпускали новостные сюжеты о жизни в колонии.

Студия кабельного телевидения «Белый край» ИК-7 добилась победы в номинации «Тележурналистика» Дельфийского чемпионата среди осужденных благодаря творческой работе — ежемесячным новостным сюжетам о жизни учреждения, создаваемым на ТВ-студии колонии для показа по сети кабельного телевидения исправительной колонии, — говорится в пресс-релизе регионального управления ФСИН.

Также заключенные в рамках чемпионата показывали свое мастерство в театре, живописи, эстрадном пении, кулинарном искусстве, дизайне одежды. Всего на состязании представили свыше 1500 творческих работ из 80 территориальных органов ФСИН России.

Ранее музыкант Гарик Сукачев сообщал, что отбывающий наказание в одной из ИК в Белгородской области заслуженный артист РФ Михаил Ефремов не раз успел победить в конкурсах среди заключенных. В частности, Ефремов снял короткометражку «Евангелие от Федора» и сейчас занят театральными инсталляциями.