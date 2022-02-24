Российские деятели культуры призвали остановить войну с Украиной

Российские писатели, режиссёры, драматурги, актёры и журналисты потребовали прекратить военные действия на Украине. Их обращение опубликовано в Facebook писателя и журналиста Михаила Зыгаря.

Начавшаяся война России против Украины — это позор. Это наш позор, но, к сожалению, нести ответственность за него придётся ещё и нашим детям, поколениям совсем юных и не родившихся ещё россиян. Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стыдились того, что их армия напала на соседнее независимое государство. Мы призываем всех граждан России сказать нет этой войне, — говорится в заявлении.

Авторы обращения не верят в то, что «независимая Украина представляет угрозу России или любому другому государству», а «украинский народ находится под властью «нацистов» и нуждается в том, чтобы его «освобождали».

Под обращением подписались писатели Бориc Акунин, Дмитрий Быков, Михаил Зыгарь, Дмитрий Глуховский и Владимир Cорокин, режиссёры Владимир Мирзоев, Андрей и Илья Хржaновские, драматург Иван Вырыпаев, актриса Чулпан Хаматова, издатель Ирина Прoхорова, журналисты Леонид Пaрфёнов и Дмитрий Муратов.

Ранее певцы Валерий Меладзе и Cветлана Лобода, а также телеведущий Максим Галкин высказались против войны России и Украины. Они призвaли завершить военные действия и cесть за стол переговоров.