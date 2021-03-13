Российские дети могут лишиться дешёвых китайских игрушек

https://static.news.ru/photo/e5f8eb66-8557-11eb-a98d-96000091f725_660.jpg Фото: Yan Xiang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из-за инициативы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) российские дети могут лишиться дешёвых игрушек из Китая. Дело в том, что комиссия предлагает допускать к ввозу в страны Евразийского экономического союза только те игрушки, которые сопровождаются сертификатами о безопасности.

Инициативу предлагается провести в рамках эксперимента. Требования предоставлять сертификаты безопасности коснутся только некоторых категорий товаров, в которые уже вошли: куклы, игрушечные поезда и животные, настольные игры и другие.

Как пишут «Известия», окончательного решения по данному вопросу нет. Тем не менее, представитель комиссии уточнил, что документы для пилотного тестирования такой инициативы уже подготовлены. Если проект зарекомендует себя как эффективный, то его могут ввести на постоянной основе.

Стоит заметить, что после введения такой инициативы россияне не смогут заказывать игрушки через онлайн-платформы. Дело в том, что для продажи в РФ товары сперва поступают из Китая в страны-участницы ЕАЭС. Таким образом, производители будут обязаны предоставлять в открытый доступ сертификаты о безопасности продукции, чтобы их игрушки могли свободно продаваться.

Ранее NEWS.ru писал, что в одном из магазинов башкирского города Белебей местные жители устроили давку из-за скидок на некоторые категории товаров. Видеоролики с предпраздничным ажиотажем быстро распространились в соцсетях.