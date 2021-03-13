Российские дети могут лишиться дешёвых китайских игрушек

Из-за инициативы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) российские дети могут лишиться дешёвых игрушек из Китая. Дело в том, что комиссия предлагает допускать к ввозу в страны Евразийского экономического союза только те игрушки, которые сопровождаются сертификатами о безопасности.
Инициативу предлагается провести в рамках эксперимента. Требования предоставлять сертификаты безопасности коснутся только некоторых категорий товаров, в которые уже вошли: куклы, игрушечные поезда и животные, настольные игры и другие.
Как
Стоит заметить, что после введения такой инициативы россияне не смогут заказывать игрушки через онлайн-платформы. Дело в том, что для продажи в РФ товары сперва поступают из Китая в страны-участницы ЕАЭС. Таким образом, производители будут обязаны предоставлять в открытый доступ сертификаты о безопасности продукции, чтобы их игрушки могли свободно продаваться.
Ранее NEWS.ru писал, что в одном из магазинов башкирского города Белебей местные жители устроили давку из-за скидок на некоторые категории товаров. Видеоролики с предпраздничным ажиотажем быстро распространились в соцсетях.